L'OL oublie Echeverri et exige ce défenseur à Man City

Dans le cadre du transfert de Rayan Cherki à Manchester City, Lyon a obtenu des Anglais le prêt gratuit d'un joueur. Si la pépite argentine Claudio Echeverri était favorite au départ, l'OL jette finalement son dévolu sur le défenseur central Juma Bah.

Avec des difficultés financières et sans Ligue des champions à jouer, l'Olympique Lyonnais doit se montrer créatif pour recruter au mercato. Une donnée bien prise en compte au moment de céder Rayan Cherki à Manchester City. La vente du prodige lyonnais a rapporté un peu plus de 40 millions d'euros avec les bonus aux Gones. Toutefois, l'OL n'a pas gagné que de l'argent dans cette opération. Le club dirigé par John Textor a négocié le prêt gratuit d'un jeune joueur de Manchester City pendant un an.

L'OL veut le défenseur Juma Bah

Le jeune milieu argentin Claudio Echeverri (19 ans) est rapidement devenu le favori pour effectuer un petit voyage dans le Rhône. Après plusieurs jours de réflexion, l'OL a décidé de renoncer à Echeverri. Selon les informations de L'Equipe, les dirigeants lyonnais demandent désormais le prêt du défenseur central Juma Bah. Lui aussi âgé de 19 ans, le Sierraléonais est connu des suiveurs de la Ligue 1 pour avoir disputé les six derniers mois de la saison 2024-2025 à Lens.

Juma Bah est en pôle pour être le joueur prêté à l’OL par City. Le défenseur d’1,95m devrait être préféré aux offensifs extra-communautaires McAtee et Echeverri. Comme révélé ici, cet accord avait été négocié lors de la vente de Cherki. https://t.co/8RHTg2ReZF — hugo (@hugoguillemet) June 20, 2025

Utilisé 10 fois en championnat par les Sang et Or, Bah avait fait forte impression en défense. De quoi séduire Lyon, en grande difficulté dans ce secteur de jeu lors de la précédente saison. Reste à trouver un accord définitif avec Manchester City, dont l'avis prime dans ce dossier, et avec Juma Bah. Ce dernier est fortement convoité par le RC Lens qui aimerait poursuivre la collaboration pour une durée plus longue que six petits mois.