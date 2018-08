OL : Jordan Ferri c'est trop cher, Angers dit non à l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Lors du mercato estival 2017, le départ de Jordan Ferri de l'Olympique Lyonnais avait été envisagé très sérieusement avant finalement que ce dernier reste à l'OL. Et cet été, les rumeurs sont reparties, le milieu de terrain ayant encore un peu moins de deux ans de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas et un temps de jeu proche du néant. Si on a retrouvé des équipes déjà intéressées l'an dernier dans la liste des postulants, notamment Toulouse et Nantes, France-Football affirme que le SCO est venu aux renseignements.

Mais l'hebdo footballistique est affirmatif, Angers aurait finalement renoncé à l'idée de faire venir Jordan Ferri estimant que l'Olympique Lyonnais demandait trop d'argent pour son joueur. Résultat, si Jordan Ferri est très tenté de partir de l'OL, il est toujours à la disposition de Bruno Genesio en attendant peut-être que cela bouge d'ici le 31 août prochain. Les dix prochains jours devraient donc être agités du côté de l'Olympique Lyonnais où le mercato est loin d'être terminé.