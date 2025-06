OL ‍: La réaction légendaire de Textor après sa démission

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'ancien patron de l'Olympique Lyonnais a commenté la nomination de Michele Kang à la présidence du club, et John Textor pense pouvoir partir de l'OL la tête haute, malgré la relégation du club en Ligue 2.

« Je suis extrêmement fier de nos succès sportifs à l'OL, qui a réussi à reconstruire son équipe et à revenir dans les compétitions européennes ces deux dernières années, après une longue absence. Je suis reconnaissant envers tous les membres de l'OL pour leur dévouement pendant cette période exceptionnellement difficile. Michele est le choix idéal pour diriger l'OL dans la phase suivante et j'ai pleinement confiance en elle et en l'OL, qui sortiront plus forts sous sa direction », a indiqué l’homme d’affaires américain, dont le passage à Lyon aura été pour le moins fracassant. John Textor va désormais pouvoir se consacrer à Botafogo, et c'est d'ailleurs déjà le cas puisque ce lundi, il a décidé de limoger l'entraîneur du club brésilien deux jours après l'élimination de Botafogo dans le Mondial des clubs.