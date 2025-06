John Textor vire l'entraîneur de Botafogo

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir battu le PSG dans le Mondial des clubs, et 48 heures après avoir été éliminé de cette même épreuve par Palmeiras, Botafogo va changer d'entraîneur. John Textor a en effet décidé de limoger Renato Paiva.

« Botafogo annonce que Renato Paiva n'est plus l'entraîneur de l'équipe première. La décision lui a été communiquée dimanche soir. Le club remercie Paiva et ses adjoints pour les services rendus à Glorioso ces derniers mois, notamment la victoire historique contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des Clubs et la qualification pour les huitièmes de finale de la Libertadores et de la Coupe du Brésil. John Textor et le conseil d'administration du département de football sont à la recherche d'un nouvel entraîneur pour relever le défi de continuer sur la voie des titres, de se battre pour deux championnats, Libertadores et brésiliens, et pour le titre sans précédent de la Copa do Brasil », indique le club de John Textor dans un communiqué.