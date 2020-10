OL : Joachim Andersen attendu en Premier League !

Un an après sa signature à l'Olympique Lyonnais, Joachim Andersen pourrait déjà quitter le club rhodanien pour signer en Premier League.

C’est incontestablement l’un des plus gros bugs de l’histoire du mercato lyonnais, Joachim Andersen, le défenseur international danois recruté pour 30ME la saison passée à la Sampdoria, n’a strictement rien apporté à l’OL. Au point que son départ est clairement envisagé par Jean-Michel Aulas et Juninho, le joueur de 24 ans étant favorable à une telle option dès ce mercato estival. Et ce lundi, différentes sources indiquent que Joachim Andersen va effectivement quitter Lyon dans les prochaines heures afin de s’engager avec Fulham. Le défenseur est désormais attendu à Londres afin de passer sa visite médicale, puis de s’engager avec les Cottagers.

Fulham are in advanced talks to sign Joachim Andersen from OL, after Jean Clair Todibo still not convinced about #FFC. ⚪️⚫️ #FulhamFC #transfers