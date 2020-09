OL : Joachim Andersen déjà bradé, le bug de Lyon réglé ?

Dans : OL.

Décevant depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en 2019, Joachim Andersen pourrait retourner en Série A en cette fin de mercato estival.

Il y a un peu plus d’un an, le club rhodanien déboursait 24 millions d’euros pour recruter Joachim Andersen, le défenseur central qui devait régler tous les problèmes défensifs de l’OL. Sauf qu’en l’espace de 35 matchs, l'international danois n’a pas convaincu. Titulaire depuis le départ de Marçal à Wolverhampton, le joueur de 24 ans n’est toutefois que le troisième défenseur central dans la hiérarchie de Rudi Garcia, derrière Marcelo et Jason Denayer. Et sachant que l’OL recherche toujours un bon défenseur central pendant ce mercato estival, Andersen pourrait perdre du temps de jeu au cours des prochaines semaines. C’est donc pour cette raison que le deuxième joueur le plus cher de l’histoire de Lyon pourrait faire ses valises avant le mois d'octobre.

Pour prendre la direction de la Série A, où il dispose encore d’une belle cote ? Possible… Car selon Gianluca Di Marzio, le Torino a coché le nom d’Andersen. D’après le journaliste italien, l’ancien de la Sampdoria est même en discussions avec le club de Turin, qui va proposer un prêt payant de 3 millions d'euros, assorti d’une option d’achat de 17 ME. Sous contrat à Lyon jusqu’en 2024, Andersen pourrait sauter sur cette belle occasion pour relancer sa carrière. L’OL, de son côté, pourrait se satisfaire de ce deal, surtout si celui-ci permet de recruter un meilleur défenseur qu’Andersen derrière.