OL : Une offre arrive pour Andersen, elle fait pschitt

Dans : OL.

Dans la très solide défense à 5 mise en place par Rudi Garcia en phase finale de la Ligue des champions, il n’avait pas sa place.

Joachim Andersen a profité du départ de Marçal pour récupérer du temps de jeu, même si le Danois ne parvient toujours pas à convaincre. Embêtant pour la recrue la plus chère de l'histoire du club, bien loin du niveau qui était le sien quand il était considéré comme l’un des éléments à suivre de la Serie A, alors qu’il évoluait à la Sampdoria. Trop lent, pas assez précis dans la relance, peu convaincant dans les duels, le Danois ne tient pas du tout son rang, et l’OL doit se dire qu’il sera quasiment impossible de s’en défaire en limitant la casse. Toutefois, une solution se présente dévoile Super Deporte, le média qui suit le club du FC Valence.

La formation espagnole se serait ainsi rapprochée de l’OL ces derniers jours, pour voir si une opportunité pouvait apparaitre. Lyon laisse partir beaucoup de ses joueurs, et chacun est libre de tenter sa chance. C’est pourquoi le FC Valence a proposé un prêt du Danois pour la saison à venir. La réponse lyonnaise a été immédiate, avec un refus clair et net. L’OL n’est pas totalement opposé au départ de son joueur recruté pour 24 ME il y a a un an, mais il faudrait une compensation bien plus sérieuse. Un prêt n’est pas envisagé, et comme Valence ne roule clairement pas sur l’or et recherche surtout des bonnes affaires, la piste ne devrait pas aller beaucoup plus loin pour cette fin d’été.