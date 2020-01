OL : Jérôme Rothen détruit un Lyonnais

Dans : OL.

Malgré la qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue, l’Olympique Lyonnais n’échappe pas aux critiques. A commencer par son milieu Thiago Mendes.

Si l’Olympique Lyonnais affiche un net regain de forme, avec cinq victoires consécutives depuis le début de l’année civile, ce n’est pas grâce à Thiago Mendes. La formation de Rudi Garcia commence à montrer de bonnes choses mais le Brésilien, lui, ne répond toujours pas aux attentes suite à son transfert à 26,5 M€. Un montant qui correspond à la valeur du milieu étincelant aperçu à Lille la saison dernière, celui que le club rhodanien attend toujours. Et ce n’est pas sa prestation de mardi qui changera sa situation. Titularisé face à son ancienne équipe en demi-finales de Coupe de la Ligue (2-2, 4-3 t.a.b.), le milieu défensif a encore déçu dans l’utilisation du ballon. D’où les critiques de Jérôme Rothen qui a visiblement perdu patience.

« Thiago Mendes, il a perdu plus de ballons qu’il en a récupéré, a constaté l’ancien Parisien sur RMC. Ce sont des stats de merde ! On s’en fiche qu’il court. Cela dépend comment il le fait. L’OL a beaucoup investi et voulait le retrouver au même niveau qu’à Lille. Pour moi, Mendes, il s’est embourgeoisé. Il est venu avec un statut différent et un gros salaire. Il est tranquille. On le place numéro 6 et on va faire partir Tousart. C’est le premier relanceur et il ne touche pas beaucoup de ballons. Tout ça, c’est la pauvreté du jeu de Mendes. » A force de décevoir, l’ancien Dogue finira par sortir du onze de l’OL…