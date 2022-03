OL : Jean-Michel Aulas convoque les supporters

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, l'OL jouera un match crucial pour son avenir en huitième de finale retour de l’Europa League face au FC Porto.

Largués en championnat, les joueurs de Peter Bosz misent sur une victoire finale en Europa League afin de sauver leur saison et par la même occasion de se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Après une victoire convaincante au match aller au Portugal (0-1), l'Olympique Lyonnais accueille le FC Porto au Groupama Stadium dans un contexte lourd après la défaite humiliante contre le Stade Rennais ce week-end (2-4). Jean-Michel Aulas espère néanmoins que les supporters lyonnais oublieront la défaite infligée par l’équipe de Bruno Genesio le temps d’une soirée et viendront encourager les coéquipiers de Lucas Paqueta contre le FC Porto. Cela est absolument nécessaire pour espérer une fin de saison en apothéose selon le président de l’OL, qui a sommé les supporters rhodaniens sur son compte Twitter de venir mettre une ambiance de feu au Groupama Stadium contre Porto.

Aulas mise sur un stade en fusion contre Porto

🔚 C’est terminé au @GroupamaStadium.



Nos Lyonnais s’inclinent 4 buts à 2 face au Stade Rennais. 🔴🔵



Prochain rendez-vous dès jeudi avec la réception du FC Porto, pour aller chercher une qualification en quart de finale d’@EuropaLeague 🔜



2-4 #OLSRFC pic.twitter.com/4tKagUw0Ny — Olympique Lyonnais (@OL) March 13, 2022

« Contre Porto, l’objectif est double : se qualifier pour un 12ème 1/4 de finale de UEFA et jouer le podium de la L1: il ne doit manquer aucun supporter pour ce match qui doit être à guichet fermé. Siffler son capitaine, c’est jouer contre son camps (…) Je suis solidaire des propos de Karl (Toko-Ekambi) : un joueur de haut niveau et un homme de qualité : il a raison quand il demande aux supporters d’être à fonds avec leur équipe jeudi tout reste possible UEFA et L1 » a publié Jean-Michel Aulas, qui espère que les supporters de l’Olympique Lyonnais répondront présent face au FC Porto et donneront de la voix pour encourager l’équipe de Peter Bosz. En grosse difficulté en Ligue 1 avec une piteuse dixième place, les joueurs de l’OL peuvent encore rêver d’un exploit authentique en Europa League avec une victoire finale synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Un objectif qui passe par un match retour maîtrisé contre un FC Porto sans doute survolté après sa courte défaite du match aller (0-1).