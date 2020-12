OL : Jean Lucas disponible, une surprise en Ligue 1 ?

Dans : OL.

En manque de temps de jeu sous les ordres de Rudi Garcia, le milieu de l’Olympique Lyonnais Jean Lucas a obtenu un bon de sortie pour un prêt cet hiver. Le Brésilien aimerait rester en Ligue 1, dont un pensionnaire se verrait bien le récupérer.

Entre la rude concurrence à son poste et l’absence de Coupe d’Europe, Jean Lucas n’a pu jouer aucun rôle dans la première partie de saison de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain n’est apparu qu’à sept reprises en Ligue 1 pour seulement une titularisation. Alors contrairement à l’été dernier, lorsqu’il pensait pouvoir inverser la tendance, le Brésilien a compris qu’il valait mieux chercher du temps de jeu ailleurs. L’ancien joueur de Santos a en effet réclamé et obtenu un bon de sortie de la part de ses dirigeants qui l’ont autorisé à zapper le match contre le FC Nantes (3-0) avant la trêve hivernale.

Jean Lucas en a profité pour rentrer au Brésil afin de rencontrer son agent, chargé de lui trouver une expérience en prêt en Ligue 1. On a notamment entendu parler d’un intérêt des Girondins de Bordeaux lors du précédent mercato. Mais à l’heure actuelle, c’est plutôt Brest qui semble prêt à bouger sur ce dossier. D’après le quotidien Ouest-France, le club breton apprécie le profil du Gone qui pourrait compenser le départ d’Ibrahima Diallo à Southampton pour 15 millions d’euros en octobre dernier. Reste à savoir si Jean Lucas validera la piste menant au Stade Brestois, l’une des équipes de Ligue 1 les plus séduisantes dans le jeu depuis le début de l’exercice.