OL : Imparable, Aulas est ridicule mais il a raison

Dans : OL.

Président à la réputation d’être omniprésent sur la scène médiatique, Jean-Michel Aulas arrive à faire encore plus fort ces derniers mois.

Révolté par un ensemble de décisions qui empêche la saison de se terminer et laisse son club en dehors des places européennes, le président de l’OL se bat sur tous les fronts. Cela risque d'être toutefois compliqué à mesure que le temps passe. Son combat est probablement juste, veut bien reconnaitre Christophe Dugarry, mais cela aurait eu beaucoup plus d’impact si JMA n’avait pas tiré dans tous les sens dès le départ. Un manque de clarté et d’uniformité qui symbolise bien le football français pour le consultant de RMC.

« M. Aulas défend son club. C'est parfois ridicule mais il le fait avec son cœur. J'ai beaucoup de respect pour lui car il est à l'origine de ce que son club est devenu mais combien de fois il a changé d'avis? Il voulait une saison blanche puis était d'accord avec le président de Nice pour reprendre le championnat en septembre… Une chose est certaine, la décision du gouvernement a été prise trop tôt. Mais les dirigeants n'avaient qu'à arrêter de se bouffer le bec dès le début, voilà la situation aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si on est peut-être le seul championnat qui ne va pas reprendre. Quand on voit comment fonctionnent nos instances, c'est à mourir de rire », a livré dans les colonnes du Parisien un Christophe Dugarry qui se lâche de plus en plus à mesure que la fin de son parcours comme consultant se termine.