OL ‍: « ‍Il va partir ‍», Riolo annonce un départ colossal

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rarement mis en avant dans la presse, Nicolas Tagliafico est pourtant l’un des joueurs les plus importants de l’OL aux yeux de Daniel Riolo, qui regrette le départ à venir lors du prochain mercato de l’international argentin.

Champion du monde 2022 avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico est depuis quatre ans un titulaire à part entière de l’Olympique Lyonnais. L’aventure s’apprête à toucher à sa fin entre l’ex-latéral de l’Ajax et le club rhodanien. En fin de contrat, Tagliafico ne souhaite pas prolonger et va donc partir libre. Un énorme coup dur pour l’OL, qui tient déjà son successeur avec Abner, mais qui va surtout perdre un leader au caractère bien affirmé. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a d’abord confirmé l’imminence du départ de Nicolas Tagliafico, mais a surtout rendu un bel hommage au défenseur argentin.

Pour l’éditorialiste, c’est un vrai taulier que les Gones s’apprêtent à perdre. Un énorme coup dur dans l’optique de la saison prochaine pour Paulo Fonseca, qui ne s’y trompe pas en faisant de l’Argentin un titulaire indiscutable depuis sa prise de fonctions. « On ne cite jamais son nom, mais le joueur le plus important de cette équipe, c’est Tagliafico. On ne parle jamais de ce gars, mais quand il n’est pas là, c’est une toute autre histoire. Son caractère, le poids qu’il a par rapport aux autres sur le terrain et dans le vestiaire, il tire l’équipe, il fait partie des joueurs essentiels dans une équipe » a analysé Daniel Riolo avant de poursuivre.

Tagliafico, un départ qui va laisser un vide à l'OL

« C’est un patron, c’est un joueur de caractère que tu veux avoir dans ton équipe comme Gaby Heinze à l’époque. Je ne parle même pas de sa qualité intrinsèque mais de son caractère, il est essentiel, c’est la première fois que je le dis aussi clairement, j’oublie toujours d’en parler. Il va partir à la fin de l’année, il veut partir car il n’est pas bien à Lyon » a conclu le journaliste, pour qui l’OL va perdre un vrai leader en la personne de Nicolas Tagliafico. L’objectif du prochain mercato sera sans doute de combler cela, d’autant qu’un autre taulier va probablement s’en aller, à savoir Alexandre Lacazette, lui aussi en fin de contrat avec Lyon.