OL : Il est cramé, Lyon a recalé Khedira au mercato !

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a longtemps concentré ses efforts sur le recrutement d’un milieu défensif au profil technique, comme le souhaitait l’entraîneur de l’époque Sylvinho.

A ce poste, deux joueurs ont rejoint l’OL, à savoir Thiago Mendes et Jean Lucas. Pour l’heure, aucun des deux Brésiliens ne s’est réellement imposé comme un joueur clé de Lyon. Et cela risque de laisser d’autant plus de regrets qu’en interne, d’autres pistes très alléchantes ont été explorées. Selon les informations récoltées par Bilel Ghazi, toujours bien informé en période de mercato et encore plus sur Lyon, Sylvinho s’est payé le luxe de refuser un certain Sami Khedira.

Utilisé à 12 reprises cette saison par Maurizio Sarri à la Juventus Turin et actuellement blessé au genou, l’international allemand ne présenterait pas les garanties physiques nécessaires selon Sylvinho, du haut de ses 32 ans. Le choix de Sylvinho a peut-être été le bon au vu des blessures à répétition de l’ancien Madrilène, mais le problème du milieu de terrain n’a pas été résolu avec Thiago Mendes et Jean Lucas. La preuve, le journaliste de L’Equipe a également indiqué via son compte Instagram que l’OL était en quête d’un joueur dans ce secteur de jeu au mercato hivernal. Pour l’heure, seul le nom de Steven Nzonzi, en échec à Galatasaray et qui devrait revenir à l’AS Roma avant d’être de nouveau prêté, a circulé. Francophone et expérimenté, son profil fait l’unanimité en interne à l’OL.