OL ‍: Il claque la porte et fonce en Italie

Par Guillaume Conte

Indésirable du côté de l'Olympique Lyonnais, Nemanja Matic a trouvé un accord pour quitter l'OL de façon immédiate. Son avenir se dessine désormais en Serie A.

C’était certainement le mouvement le plus attendu par le comptable de l’OL cet été. Nemanja Matic a fini par accepter l’offre lyonnaise d’une rupture de contrat à l’amiable, et quand on connait l’intransigeance du Serbe dans les négociations comme ce fut le cas lors de son départ de Rennes en pleine saison, il y a fort à parier que le milieu de terrain est parti avec de très bonnes indemnités. Mais son salaire ne pèse plus directement sur les finances du club rhodanien, qui lui a fait un message d’adieu très expéditif, lui souhaitant « bon vent ». Nemanja Matic ne s’est pas fait prier et s’il a pris quelques jours de vacances, ses agents se sont mis au travail en direction de l’Italie. Ils étaient à Milan ces dernières heures pour négocier son arrivée à Sassuolo, le club dirigé par Fabio Grosso, ancien joueur et éphémère entraineur de l’OL.

L'aspect financier sera décisif

Matic ha incontrato il @SassuoloUS: meeting positivo https://t.co/q4ykjHWOFe — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 18, 2025

Les discussions ont été très positives, et le projet présenté par la formation de la banlieue de Modène a convaincu Matic, qui veut du temps de jeu et se prêtera au jeu d’accompagner aussi les jeunes joueurs de l’équipe transalpine en Serie A. La partie financière n’a pas encore été réglée, annonce Gianluca Di Marzio, pour qui le fait que le Serbe soit libre est un gros avantage, même si cela intéresse aussi d’autres clubs. Des contacts ont ainsi eu lieu avec d’autres formations, et si Sassuolo ne boucle pas l’affaire très rapidement, l’ancien de Chelsea et de Manchester United n’hésitera pas à aller voir ailleurs ce qu’on lui propose.