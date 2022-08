OL : Il a coulé l'ASSE et quitte Lyon sans remords

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Plus vraiment dans les plans de Peter Bosz à l'OL, Tino Kadewere va partir au mercato. Longtemps murmuré en Ligue 1, le nom du Zimbabwéen va devoir être appris par les commentateurs de la Liga. Il va en effet rejoindre Majorque dans les prochaines heures.

En quelques mois, les choses ont mal tourné pour Tino Kadewere à l'OL. Fraîchement devenu meilleur buteur de Ligue 2 en 2020, l'attaquant zimbabwéen débarquait à Lyon avec l'ambition de montrer son talent à l'échelon supérieur. Ses débuts ont été prometteurs avec 10 buts lors de sa première saison rhodanienne dont deux doublés dans les derbys ainsi que le but de la victoire au Parc face au PSG. Mais, tout ceci a été réalisé sous le mandat de Rudi Garcia. Depuis l'arrivée de Peter Bosz à l'été 2021, Tino Kadewere a disparu des radars à l'OL.

Prêt avec option d'achat pour Kadewere à Majorque

Son temps de jeu est devenu famélique et sa deuxième saison s'est conclue avec un seul but marqué en championnat, à Lens, en février dernier. Son départ est donc devenu inévitable surtout après les venues de Tetê, d'Alexandre Lacazette et la présence persistante de Moussa Dembélé. Il a d'abord été question de voir Kadewere signer en prêt en Ligue 1. Strasbourg, Brest, Nantes ou Troyes pensaient à lui. Mais, on devrait plutôt le voir dans les Baléares cette saison, selon l'Equipe.

BREAKING NEWS: Tino Kadewere has moved to Spanish La Liga side, MALLORCA on a one-year deal. pic.twitter.com/yXR9JmIZkQ — Daily Mirror News (@mirrornewspaper) August 27, 2022

Le quotidien sportif révèle que le joueur zimbabwéen va signer en prêt à Majorque dans les prochaines heures. Kadewere a opté pour le 16e du dernier championnat d'Espagne samedi matin. Le prêt sera accompagné d'une option d'achat portée à 10 millions d'euros, laquelle peut devenir obligatoire sous certaines conditions. Kadewere y retrouvera un autre ancien lyonnais, Clément Grenier, arrivé en mars dernier au Real Majorque.