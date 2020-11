OL : Houllier retient très mollement Memphis Depay

Dans : OL.

Au lendemain des propos de Memphis Depay, qui avoue ne pas être certain de finir la saison à Lyon, Gérard Houllier a été très prudent sur ce dossier.

Répondant dimanche à la chaîne Téléfoot, Memphis Depay ne l’avait pas masqué, sa présence à l’Olympique Lyonnais après le mercato d’hiver n’était pas évidente, l’attaquant néerlandais étant dans le collimateur du FC Barcelone. Même si pour signer au Barça et quitter l’OL dès janvier il faudra un accord financier entre les deux clubs, cette perspective semble de plus en plus probable. Et ce lundi soir, c’est via le même média que Gérard Houllier a évoqué le cas Memphis Depay. Le conseiller proche de Jean-Michel Aulas a reconnu que si Lyon voulait garder l’attaquant jusqu’au bout de la saison, avec pourquoi pas une prolongation, un départ était tout de même à envisager.

« Bye-bye Depay ? C’est le football, on verra bien. On va tout faire pour le garder à l’OL, mais si ses performances sont comme elles étaient avant sa blessure, il est probable que d’autres clubs vont venir. L’entraîneur du Barça l’apprécie beaucoup, mais il est très content d’être à Lyon. S’il rêve d’aller au Barça ? Bah oui. Abidal était à Lyon, il est parti au Barça. Non, je ne me bats pas quotidiennement pour que Memphis reste, ça c’est le rôle de Juninho et Rudi Garcia », a prévenu Gérard Houllier, pas vraiment persuasif dans ses arguments et qui paraît avoir bien compris que les routes de Memphis Depay et de l'Olympique Lyonnais vont se séparer en janvier 2021 moyennant un chèque venu du FC Barcelone.