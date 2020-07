OL : Havertz dans le viseur, Chelsea garde un œil sur Aouar

Dans : OL.

A la recherche d’un véritable meneur de jeu pour la saison prochaine, Chelsea est proche de s’offrir le phénomène allemand Kai Havertz.

Après avoir fait signer Timo Werner et Hakim Ziyech, les Blues poursuivent leur recrutement quatre étoiles. Sauf retournement de situation, Chelsea pourrait annoncer dans les jours à venir la signature de Kai Havertz, considéré cette saison comme l’un des meilleurs joueurs de la Bundesliga, pour une somme comprise entre 65 et 80 ME. Néanmoins, le deal n’est pas encore définitivement bouclé et tout naturellement, les recruteurs de Chelsea avancent sur d’autres pistes, au cas où le dossier Kai Havertz viendrait à tomber en ruines.

Et selon les informations obtenues par ESPN, il est clair que Chelsea fait partie des clubs très attentifs à la situation d’un certain… Houssem Aouar. Régulièrement associé à la Juventus Turin, à Liverpool ou encore à Manchester City, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais n’avait pas encore été annoncé dans les radars de Chelsea dans l’optique du prochain mercato. C’est désormais chose faite avec cette information du média, qui évalue par ailleurs la valeur marchande d’Houssem Aouar à environ 50 ME sur le marché des transferts. Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas accepterait un chèque de cet ordre pour vendre son milieu de terrain, lequel a de fortes chances de demander à quitter l’Olympique Lyonnais en cas de non-qualification européenne à l’issue de la saison. Un constat également valable pour Moussa Dembélé et Memphis Depay, d’où la nécessité absolue pour les Gones de parvenir à se qualifier en Ligue des Champions ou en Europa League, soit en remportant la Coupe de la Ligue face au PSG… soit en créant la sensation dans le Final 8 de la Champions League à Lisbonne.