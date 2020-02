OL : Guimaraes débute, attention à ce piège !

Dans : OL.

Bruno Guimaraes va faire ses débuts en Ligue 1 ce vendredi soir avec l'Olympique Lyonnais. Mais du côté de l'OL, on rappelle que le joueur brésilien découvre l'Europe et qu'il lui faudra peut-être du temps.

C’est une évidence, et il suffit de fréquenter les réseaux sociaux pour le constater, les supporters de l’Olympique Lyonnais sont excités à l’idée d’assister au premier match de Bruno Guimaraes sous le maillot de l’OL, ce sera à Metz ce vendredi. Très attendu, le milieu de terrain brésilien constitue une lueur d’espoir pour ceux qui sont nostalgiques d’un Lyon dominateur et des joueurs d’exception qui ont marqué l’histoire du club de Jean-Michel Aulas. Bruno Guimaraes aura donc une grosse pression sur les épaules, alors qu’il est arrivé il y a seulement dix jours à Lyon et qu’il n’a jamais joué en Europe.

Avant ce déplacement à Saint-Symphorien, Rudi Garcia a tout de même demandé à tout le monde de ne pas s’emballer dans un sens ou dans l’autre dès ce vendredi. Car si Bruno Guimaraes est très doué, il n’a pas été élu meilleur joueur du récent tournoi de qualification olympique pour rien, il a peut-être besoin de temps. Et les analyses sur ses performances à l’Olympique Lyonnais doivent en tenir compte. « Physiquement, il est prêt. Ce qui va être différent pour lui, c’est le rythme qui n’est pas le même entre le championnat brésilien et les qualifications pour les JO avec les U23 brésiliens (...) On a toujours beaucoup d’attente quand une recrue arrive quelle qu’elle soit. Mais c’est toujours particulier quand un joueur vient au mercato d’hiver. Il ne connaît pas le championnat et ne parle pas la langue. Il n’y a pas de vérité. Certains s’adaptent très vite, d’autres ont besoin de plus de temps. Juninho rappelait lui-même combien ça n’a pas été facile pour lui au début, mais on sait quel joueur il est devenu par la suite », a fait remarquer l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Quoi qu’il en soit, les débuts de Bruno Guimaraes seront le temps fort de ce Metz-OL qui ressemble à une dernière répétition avec la réception de la Juventus au Groupama Stadium.