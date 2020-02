OL : 20 ME pour le crack Bruno Guimaraes, c'est cadeau

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais se donnait les moyens de remonter la pente en investissant 20 ME sur Bruno Guimaraes, décrit comme un véritable crack au Brésil.

Dans le dossier du milieu de terrain de 22 ans, l’Olympique Lyonnais a bataillé avec l’Atlético de Madrid. Mais grâce à l’obstination de son directeur sportif Juninho, les Gones ont raflé la mise. Et après seulement deux matchs disputés face à Metz mais surtout au Groupama Stadium contre la Juventus Turin, Bruno Guimaraes a conquis tout le monde. Tandis que Juninho l’annonçait déjà en sélection brésilienne à la sortie du match remporté face aux Italiens, Rudi Garcia a été véritablement dithyrambique envers sa recrue hivernale. Et ce n’est pourtant pas le genre du coach de l’OL d’encenser un joueur en particulier en conférence de presse…

« C’est un joueur qui voit clair, qui est technique, qui ne perd pratiquement jamais le ballon, à qui on peut le donner pour fluidifier le jeu, l’écarter. Il est capable de redoublements de passe. Techniquement, il est très bon et notamment dans les petits espaces et le jeu court. Après, il a fallu l’intégrer vite, à Metz, et le remettre aujourd’hui. Lui et Léo Dubois, ce n’était pas certain qu’ils puissent aller au bout du match parce que c’est une intégration pour l’un et un retour pour l’autre, mais effectivement, Bruno est un joueur très très intéressant comme ça, en sentinelle devant la défense. Où je ne le connaissais pas encore bien, c’était sur le plan défensif et là aussi, il est intéressant, intelligent, il coupe les trajectoires même si ce soir (mercredi), c’est le travail de tous parce qu’il a fallu s’employer sur le plan défensif » a indiqué le coach de l’Olympique Lyonnais sur RMC. Une confirmation sera évidemment attendue mais on peut déjà le dire, Juninho ne s’est pas trompé en misant sur Bruno Guimaraes…