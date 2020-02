OL : Guimaraes acheté pour régler le bug Thiago Mendes ?

Dans : OL.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais dépensait plus de 20 ME hors bonus pour s’offrir les services de Thiago Mendes, lequel sortait d’une saison pleine à Lille.

Homme fort de l’équipe de Christophe Galtier en 2018-2019, le Brésilien était assurément l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Mais depuis son arrivée à Lyon le 3 juillet dernier, Thiago Mendes est tout simplement méconnaissable. Dans un premier temps, la mauvaise dynamique collective avec Sylvinho a été avancée comme explication. Mais au soir de la 22e journée, après un match catastrophique sur la pelouse de Nice et alors que Lyon va mieux même si l’équipe de Rudi Garcia ne pète pas encore la forme, l’excuse ne tient plus. Et la patience des supporters avec Thiago Mendes a des limites, surtout quand on sait que l’hygiène de vie de l’ancien Lillois est déplorable.

Pourtant, Thiago Mendes a toujours la confiance de Rudi Garcia, comme le rappelle L’Equipe dans son édition du jour. En effet, c’est Maxence Caqueret qui a été remplacé par Lucas Tousart après l’expulsion de Fernando Marçal à Nice dimanche, plutôt que Thiago Mendes, pourtant décevant. « Le statut du Brésilien et le prix de son transfert pèsent certainement dans le rapport à la concurrence » argumente le quotidien, qui explique toutefois que Thiago Mendes a tout intérêt à se bouger. Car si Rudi Garcia pensait avoir trouvé son trio magique au milieu de terrain avec Houssem Aouar, Maxence Caqueret et donc Thiago Mendes, tout sera chamboulé dans les prochaines semaines avec la venue de Bruno Guimaraes, recruté pour 20 ME en provenance du Brésil. « Le jugement de Garcia pourrait évoluer si Mendes ne hausse pas son niveau alors que son compatriote Guimaraes va bientôt débarquer » conclut le journal, persuadé que si Thiago Mendes est pour l’instant protégé, cela ne sera, heureusement, pas éternel.