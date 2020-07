OL : Guendouzi à Lyon, le pari XXL de Juninho au mercato ?

Dans : OL.

En quête d’un défenseur central, l’Olympique Lyonnais devra également se renforcer au milieu de terrain durant le prochain mercato.

En effet, le départ de Lucas Tousart laisse un grand vide dans la capitale des Gaules. Certes, l’OL a recruté Bruno Guimaraes en janvier afin de combler numériquement le départ de l’ancien Valenciennois au Hertha Berlin. Mais les profils des deux joueurs sont bien différents, et il semblerait que Juninho ait pour objectif de recruter un joueur défensif, capable de jouer en sentinelle et de mettre de l’agressivité dans le jeu lyonnais. Un portrait-robot qui colle avec le profil de Matteo Guendouzi, plus que jamais poussé vers la sortie du côté d’Arsenal.

Ecarté des entraînements collectifs par Mikel Arteta depuis près de deux semaines, le Français figure dans les petits papiers de Lyon selon le journaliste de Canal Plus, Felix Hervé. « En cas de départ d’Houssem Aouar au milieu de terrain, l’OL pense a Mattéo Guendouzi. Le français n’entre plus dans les plans de Mikel Arteta et serait intéressé par le projet lyonnais. Seule condition : jouer une coupe d’Europe » indique le journaliste, pour qui la venue de Matteo Guendouzi à Lyon pourrait également être conditionnée au départ d’Houssem Aouar, bien que les profils des deux joueurs soient diamétralement opposées. Nul doute que cette piste divisera à Lyon, l’état d’esprit de l’ancien Lorientais ayant été très largement critiqué en Angleterre ces dernières semaines. Son potentiel ne fait en revanche aucun doute, et c’est précisément pour cette raison que les dirigeants lyonnais semblent particulièrement tiraillés sur ce dossier.