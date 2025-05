OL ‍: Guardiola téléphone à Sage dans ce dossier à 40 ME

Dans : OL.

Manchester City a jeté son dévolu sur Rayan Cherki mais l'offre n'est pas encore tombée. Pep Guardiola s'est renseigné auprès de Pierre Sage pour savoir si cela valait le coup de mettre le paquet.

Arrivé à Clairefontaine ce vendredi 30 juin, Rayan Cherki a découvert l’entrée du château de Clairefontaine par la grande porte. Eternel espoir, il se retrouve désormais avec les A pour faire étalage de ses qualités et marquer des points auprès de Didier Deschamps pour la demi-finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne. Mais la journée a été chargée pour le meneur de jeu lyonnais, qui a vu son nom apparaitre dans la rubrique transfert. Certes, il ne fait guère de doute qu’il va quitter l’OL cet été, mais l’intérêt de Manchester City s’est concrétisé.

40 ME pour City, ce n'est pas énorme

Selon L’Equipe, les premières approches ont eu lieu, et une offre devrait avoir lieu la semaine prochaine pour le joueur valorisé à 40 millions d’euros par l’Olympique Lyonnais. Malgré l’urgence de la situation, avec le départ de Kevin De Bruyne, la saison difficile vécue par City et la Coupe du monde des clubs qui arrive rapidement, Pep Guardiola entend faire les choses dans l’ordre. Le quotidien sportif dévoile ainsi que l’entraîneur espagnol s’est renseigné sur le comportement de Rayan Cherki et a notamment appelé Pierre Sage, son ancien entraineur, pour avoir quelques informations et certitudes. Nul doute qu’il y a eu beaucoup de positif autour du joueur lyonnais, qui a bluffé son entraîneur pendant qu’ils collaboraient à l’OL.

Il reste à savoir si ce sera suffisant pour que Manchester City mette le paquet pour recruter Rayan Cherki, avec un montant du transfert espéré à 40 ME par l’OL. Loin d’être un énorme transfert pour les Sky Blues, qui ont déjà plusieurs fois passé la barre des 70 millions d’euros sur un joueur pour se renforcer avec Jake Grealish, Josko Gvardiol, Kevin De Bruyne, Rodri ou Omar Marmoush.