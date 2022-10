OL : Grosse surprise pour l'avenir d'Aouar

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Poussé vers la sortie par l'OL et désireux de ne pas prolonger son contrat, Houssem Aouar a finalement pris la décision de rester à Lyon. Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, le milieu de terrain se tourne déjà vers l'avenir avec la sollicitation de deux cadors européens.

Cet été, Aouar a été proche de quitter l'OL. Que ce soit au Bétis Seville ou à Nottingham Forrest, son départ ne s'est pas fait à peu de choses. Si le milieu de terrain est, contre toute attente, resté dans son club formateur, il ne compte pas prolonger son contrat qui se termine en juin 2023 et souhaite quitter le club libre. Une opération qui ne fait pas plaisir à l'OL qui aurait pu vendre son meneur de jeu pour plusieurs millions d'euros. Le joueur de 24 ans n'a disputé qu'une seule rencontre pour le moment sous les ordres de Peter Bosz et ne devrait obtenir qu'un rôle de remplaçant. Heureusement, d'autres clubs sont prêts à convaincre l'international Français (1 sélection).

Une bataille entre l'Atletico et l'Inter pour Aouar

Selon les informations de Foot Mercato, l'Inter Milan ainsi que l'Atletico Madrid sont intéressés par le profil d'Houssem Aouar. Bien qu'il ne soit plus à son meilleur niveau, le natif de Lyon a brillé lors du Final 8 en Ligue des Champions face à Manchester City ou la Juventus de Turin en 2020 et garde une belle cote sur le marché des transferts. le club lombard veut renforcer son milieu de terrain tandis que Diego Simeone veut faire d'Aouar un joueur plus rugueux aux côtés des autres joueurs français des Colchoneros (Lemar, Griezmann, Kondogbia). Si aucune offre n'a encore été transmise pour le moment, les deux clubs sont bien décidés à recruter Aouar lorsqu'il sera libre, le 1er juillet 2023. En attendant cette date, celui qui a porté à 217 reprises le maillot lyonnais devra prendre son mal en patience.