OL : Depay à Barcelone, Koeman tente une feinte

Dans : OL.

Le FC Barcelone connaît un début de saison poussif. Neuvième de Liga, le club catalan est en panne offensivement alors que Ronald Koeman rêve toujours de Memphis Depay.

La saison ne fait que commencer et Ronald Koeman est déjà sous pression. Avec sept points pris sur douze possibles, dont un sur les deux dernières journées, le FC Barcelone pointe à la neuvième place du classement de Liga. Un bilan non satisfaisant pour le Barça, qui entend bien effacer la saison précédente en remportant un 26e titre de champion d’Espagne. Présent en conférence de presse à la veille de la réception de Ferencvaros en ouverture de la campagne de Ligue des Champions, l'entraîneur du Barça a été questionné sur l’efficacité, ou plutôt le manque d'efficacité, de ses attaquants, lequel explique certainement pourquoi l’ancien sélectionneur des Pays-Bas voulait tant recruter Memphis Depay au dernier mercato estival.

Et même s'il a confié samedi toujours vouloir s'offrir l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais, le coach du Barça a zappé le nom de Depay quand un journaliste l'a pourtant directement branché sur l'apport possible de son compatriote sur le plan offensif. « Je ne m'inquiète pas pour ça car nous avons marqué huit buts en quatre matches et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes en Liga qui aient fait cela. Il est normal que contre Séville et Getafe, il soit plus difficile de se créer des occasions en raison de leur style de jeu, qui est plus fort en défense », s’est défenseur Ronald Koeman. Si Koeman insiste sur ce point, c’est parce qu’il n’y a que cinq équipes du championnat qui ont marqué autant ou plus que sa formation. L’impact du technicien sur les performances de son équipe fait déjà débat, ce dernier ne crachera certainement pas sur une arrivée du joueur lyonnais cet hiver, pour revigorer son secteur offensif.