OL : Grenier a enfin dit oui à un club, Lyon le laisse partir !

Dans : OL, Mercato, EAG.

Suivi par plusieurs clubs depuis des mois et sa mise sur le banc de touche à Lyon, Clément Grenier n’avait jusqu’à présent jamais été aussi proche de quitter Lyon. Le milieu de terrain avait assuré qu’il était prêt à faire des sacrifices pour retrouver le chemin des terrains. Il semble bien avoir joint la parole aux actes, puisque L’Equipe affirme que l’Ardéchois a donné son accord pour rejoindre l’En Avant Guingamp, qui est arrivé sur le tard dans ce dossier, mais semble avoir sorti les bons arguments.

Les deux clubs ont réussi à s’entendre alors que Grenier a encore six mois de contrat, l’OL ne souhaitant pas mettre de bâtons dans les roues de son milieu de terrain formé au club. Résultat, l’international français est attendu ce mercredi en Bretagne afin de passer la visite médicale, qui sera tout de même décisive, sachant les nombreux pépins physiques connus par Grenier ces derniers mois. Il devrait signer un contrat d’un an et demi avec l’En Avant, qui s’offre là un joker de luxe en cette fin de mercato.