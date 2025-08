OL ‍: Greif absent à l'entraînement, transfert imminent ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a renvoyé une offre à la hausse pour convaincre Majorque de céder son gardien de but. Ce mercredi, Dominik Greif était absent à l'entraînement.

Le dossier Dominik Greif semble s'accélérer ces dernières heures. Ayant donné son accord à l'OL, le gardien de but international slovaque attendait que son club s'entende avec Lyon pour rapidement finaliser son transfert. Cependant, ayant constaté que Lille s'invitait dans ce dossier, Greif pouvant éventuellement prendre la place de Lucas Chevalier en partance pour le PSG, les dirigeants de Majorque ont choisi de prendre leur temps. Cela tombe bien, l'Olympique Lyonnais a décidé d'augmenter très sérieusement sa proposition financière afin de recruter Dominik Greif et de passer devant le LOSC. On ne sait pas encore si cela a réussi à boucler l'opération, mais ce qui est certain, c'est que le gardien de but âgé de 28 ans n'a pas participé à la séance d'entraînement prévue ce mercredi matin.

Greif ne s'entraîne pas, son transfert est imminent

🚨 Dominik Greif no ha saltado a entrenar con el grupo.



🧐Atentos a su posible salida al fútbol francés.



Larin, Mojica, Maffeo, Jan y Leo Lucas han entrenado apartados. pic.twitter.com/NuWW3Xx0Yy — SER Deportivos Baleares (@SERdepbaleares) August 6, 2025

SER Deportivos Baleares, qui confirme l'absence de Dominik Greif lors de la session matinale, explique qu'il est très probable que cela soit justifié par son départ vers la France. Le média espagnol ne va pas jusqu'à dire que le gardien de but est en partance pour Lyon, mais le choix de Greif était clair et net, c'était à l'OL qu'il voulait jouer la saison prochaine, et pas au LOSC. Le suspense pourrait donc durer encore quelques heures, mais cette fois les choses vont se décanter, personne n'ayant intérêt à ce que le gardien de but slovaque reste éloigné des terrains très longtemps;