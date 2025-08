L'OL s'acharne et offre 6ME pour ce joueur

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Candidat pour le transfert de Dominik Greif, l'OL a été recalé par Majorque à cause d'une offre financière insuffisante. Les Lyonnais donnaient surtout moins d'argent que le LOSC. Pour contrer la concurrence nordiste, Lyon lâche désormais quelques millions en plus.

Même si Dominik Greif ne possède plus qu'un an de contrat à Majorque, il ne sera pas offert par le club de Liga. La formation basée aux Iles Baléares exige 6 millions d'euros pour vendre son gardien. Un prix loin d'être atteint par l'Olympique Lyonnais pour le moment. L'Equipe révélait ce mardi que les Gones ne donnaient que la moitié de cette somme, ce qui bloque toute vente. L'OL reste confiant puisque Greif est séduit par le projet rhodanien et demande même son transfert. Cependant, l'arrivée du LOSC dans le dossier oblige Lyon à revoir sa copie au plus vite.

L'OL donne plus que Lille pour Greif

En effet, selon le média local Ultima Hora Mallorca, l'OL a fait une nouvelle proposition à Majorque pour son gardien slovaque. Le montant de cette offre est en hausse et dépasse désormais celle du LOSC selon le quotidien espagnol. Toutefois, la somme exacte de cette seconde mise n'a pas été révélée. Lyon devra débourser 6 millions d'euros pour convaincre le récent 10e de Liga. Un chiffre qui doit être atteint directement ou indirectement, c'est-à-dire avec un prix moindre, mais une compensation en bonus pour cette seconde option.

🆕 𝗟’𝗢𝗟 𝗔𝗨𝗚𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗢𝗙𝗙𝗥𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗚𝗥𝗘𝗜𝗙



L’OL est repassé à l’offensive pour Dominik Greif avec une proposition revue à la hausse, désormais plus élevée que celle de Lille.



Majorque attend encore de voir si le club lyonnais acceptera de s’approcher des… pic.twitter.com/gP4Q3K8rQ5 — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) August 5, 2025

Les prochaines heures vont être déterminantes dans ce bras de fer franco-espagnol. Dominik Greif est espéré au plus tard la semaine prochaine alors que la Ligue 1 reprend le samedi 16 août pour l'OL avec un déplacement à Lens. Greif pourrait alors affronter les Sang et Or de Pierre Sage. Dans le cas contraire, Rémy Descamps sera sans doute aligné à Bollaert après une préparation estivale réussie pour l'ancien gardien du FC Nantes.