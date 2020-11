OL : Govou met la L1 en garde, Lyon va faire mal

Dans : OL.

Lyon, qui restait sur deux victoires de rang en Ligue 1, a arraché le match nul en infériorité numérique sur la pelouse de Lille, dimanche soir.

Dans un choc équilibré et riche en intensité, l’Olympique Lyonnais est parvenu à conserver le point du match nul, et cela malgré l’expulsion de Marcelo dès l’entame de la seconde période. En difficulté en début de saison, l’OL monte clairement en régime depuis trois matchs. Et cela n’a pas échappé à Sidney Govou, lequel a été très élogieux envers la formation de Rudi Garcia dans les colonnes du Progrès. Pour le consultant de Canal +, la performance des Gones dans le Nord incite clairement à l’optimisme, tout comme l’apport satisfaisant des recrues, à l’instar de Lucas Paqueta mais également de Djamel Benlamri.

« C’est l’un des meilleurs matchs de Ligue 1 que j’ai vu depuis le début de saison. On a vu beaucoup en termes d’intensité. Ça m’a fait penser à un match de Ligue des Champions. Il y a eu de l’engagement, ça allait vite d’un côté à l’autre. Et pour moi, Lyon est sorti gagnant de ce duel. Résister à dix contre onze face à une équipe de très haut niveau comme Lille, ça n’est pas rien. J’ai aimé cette équipe de Lyon, c’est un match sur lequel l’OL peut et doit construire. J’ai aussi aimé l’entrée de Benlamri. Ce genre de joueurs manquait au niveau de l’état d’esprit. Il a permis aux autres d’avoir ce don de soi qu’il n’y avait pas forcément. C’est un leader de terrain, sa détermination transpire sur les autres » a commenté Sidney Govou, réputé comme étant très exigeant mais qui reconnait que l’Olympique Lyonnais progresse à vitesse grand V en ce début de saison.