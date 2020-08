OL : Govou dévoile les 3 joueurs qui peuvent qualifier Lyon

Dans : OL.

Dans moins d'une semaine, l'OL tentera d'obtenir un ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions. Sidney Govou y croit.

Après un premier exploit vendredi dernier contre la Juventus, synonyme de qualification pour le Final 8 de la C1, l’Olympique Lyonnais va devoir frapper encore plus fort puisque c’est cette fois Manchester City qui se présente sur la route de Memphis Depay et ses coéquipiers. Si l’OL avait déjà croisé avec réussite les Citizens lors de la précédente édition de la Ligue des champions, la formation anglaise semble arriver à Lisbonne dans une forme éblouissante. Dans Le Progrès, Sidney Govou estime que si Manchester City a logiquement les faveurs des pronostics, l’équipe de Rudi Garcia a des atouts majeurs. L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais dévoile les trois joueurs susceptibles de faire basculer ce quart de finale de la Ligue des champions.

Sidney Govou fait donc une analyse prudent, mais tout de même positive. « Ce sera différent contre City. Guardiola savait que Liverpool serait champion, et il a fait beaucoup de coaching. Il était déjà tourné vers la Ligue des Champions, et son équipe est prête. C’est, avec le Bayern, le favori de la compétition. City est très fort offensivement surtout, mais sur un match, tout peut arriver, d’autant que l’OL a trouvé sa défense et exploite ses qualités au milieu avec trois joueurs pas embêtés par le ballon. Caqueret est limite bluffant. On connaît des milieux modernes plus athlétiques, mais il a un registre complet. Il doit juste plus tenter sa chance. Guimaraes est précieux par son agressivité, sa prise de décisions, ses changements de jeu, enfin Aouar est performant quand il joue simple », explique, dans le quotidien régional, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais.