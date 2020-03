OL : Gouiri comparé à Benzema ? C'est un vrai rêve

Dans : OL.

Amine Gouiri est l'un des nombreux talents issus du centre de formation de Lyon. Alors quand on évoque avec lui Karim Benzema, il a des étoiles dans yeux.

Du haut de ses 20 ans, Amine Gouiri est dans la lignée des attaquant formés à l’Olympique Lyonnais où Karim Benzema est devenu l’exemple à suivre. Même si le natif de Bourgoin-Jallieu a connu toutes les sélections françaises chez les jeunes, sa carrière a du mal à exploser au plus haut niveau. Cette saison, s’il a été trois fois dans le groupe de Rudi Garcia, Amine Gouiri n’a joué qu’à une seule occasion en Ligue 1 cette année et c’était à peine quelques minutes en remplacement de Moussa Dembélé dans le temps additionnel lors de la victoire à Metz (0-2). C’est surtout en Youth League et en N2 que l’attaquant de l’OL a brillé avec notamment six buts marqués en l’espace de quelques jours mi-février face à Saragosse et contre Moulins Yzeure

Dans les colonnes de Lyon People, et répondant à Barth Ruzza, Amine Gouiri avoue que voir son nom être associé à celui de Karim Benzema était forcément un privilège, et il en profite pour lancer un appel à l’attaquant français du Real Madrid. « Ça fait quoi d’être comparé à Benzema ? Forcément ça fait plaisir ! Tu te rends compte ?! Si je peux faire une carrière comme la sienne, donne-moi le papier et je signe tout de suite, explique l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais, qui a un petit message pour Karim Benzema. Pourquoi ne reviens-tu pas à l’OL ? Si ce n’est pas possible en tant que joueur, reviens au moins pour coacher les attaquants ! ». KB9 est prévenu, à Lyon on l’attend avec impatience, même si à priori il a prolongé son contrat avec le Real Madrid d’un an.