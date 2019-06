OL : Gorgelin vers Nantes, l’improbable chassé-croisé

Dans : OL, Mercato, FC Nantes.

Considérée comme en très bonne voie, l’arrivée de Ciprian Tatarusanu à l’Olympique Lyonnais va avoir des conséquences sur le marché des gardiens de but en France.

Pour le moment, il est difficile de savoir si Lyon prépare un éventuel départ d’Anthony Lopes, qui ne trouve pas d’accord pour prolonger, ou s’il souhaite simplement avec la venue du Roumain un numéro 2 plus confirmé. Seules certitudes, le FC Nantes se cherche un gardien et Mathieu Gorgelin a bien compris que cela ne sentait pas bon pour lui. Résultat, la doublure de Lopes est annoncée par 20 Minutes sur les tablettes des Canaris, qui comptent lui proposer la place de numéro 1.

Un challenge qui a de quoi intéresser Gorgelin, remplaçant depuis six ans à Lyon, et dont l’entourage a confirmé les contacts avec le club de Loire-Atlantique. A 28 ans, et contrairement à Tatarusanu, le Lyonnais est toutefois encore sous contrat pour une saison, et devra donc, sauf geste de seigneur de l’OL, faire l’objet d’un transfert s’il voulait quitter son club formateur.