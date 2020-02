OL : Gilles Favard envoie un scud à Garcia le pleurnicheur

Dans : OL.

Avant le match de l’Olympique Lyonnais contre Strasbourg, Rudi Garcia a de nouveau pesté contre le calendrier, qu’il juge surchargé.

« Si je peux dire quelque chose, c'est juste que tout le mois de novembre, tout le mois de décembre et tout le mois de janvier, nous avons joué tous les trois jours. Tout le mois de février, on va jouer tous les trois jours et au mois de mars, jusqu'à la trêve internationale, ça risque d'y ressembler aussi. Juste un petit rappel pour ceux qui font les calendriers et je sais que ce n'est pas facile, la machine a du mal à tourner avec tous les éléments que l'on met dedans » pestait vendredi en conférence de presse d'avant-match l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, pour qui ce calendrier infernal est préjudiciable pour l’intégrité physique des joueurs. Un discours qui agace certains supporters de l’OL, lesquels aimeraient plutôt que leur entraîneur se félicite d’être encore en lice dans toutes les compétitions.

Et sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, c’est Gilles Favard qui a tapé sur Rudi Garcia, lui conseillant avec une grande dose d’ironie de ne pas se qualifier pour la coupe d’Europe dans l’optique de la saison prochaine. « Moi ce que je peux lui conseiller, c’est de ne pas se qualifier en Coupes et de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions. Ça fera déjà moins de match et je règle son problème. Comme ça, ses grands joueurs ne se blesseront jamais. C’est ridicule ce qu’il dit Garcia » s’est moqué le consultant, qui ne digère pas ce genre de prise de parole de la part d’un Rudi Garcia qui renforce sa réputation d’entraîneur ayant tendance à se chercher des excuses. Ce qui lui avait été massivement reproché à l’Olympique de Marseille, notamment à la fin de son aventure en Provence…