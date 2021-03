OL : Genesio lui a fait perdre son temps, Depay remercie Garcia

Dans : OL.

Indispensable à l’Olympique Lyonnais cette saison, Memphis Depay estime qu’il aurait pu atteindre ce niveau beaucoup plus tôt. Sa collaboration avec l’entraîneur Rudi Garcia a été un déclic si l’on en croit l’attaquant néerlandais, beaucoup moins élogieux envers Bruno Genesio.

Bruno Genesio a dû avoir les oreilles qui sifflent ce vendredi, pendant la conférence de presse de l’Olympique Lyonnais et de son capitaine Memphis Depay. Alors qu’il était simplement interrogé sur la qualité de sa saison, l’attaquant aux 14 buts et 9 passes décisives en Ligue 1 a confié qu’il aurait pu atteindre ce niveau de performance beaucoup plus tôt avec les Gones. L’arrivée de l’entraîneur Rudi Garcia l’a en effet libéré, alors que l’actuel coach du Stade Rennais ne lui accordait pas suffisamment sa confiance.

« J'étais déjà satisfait de ma saison et de mes statistiques en 2017-2018, avec une autre équipe, un autre entraîneur, alors que je marquais beaucoup en sortant du banc. Honnêtement, si Rudi avait été là avant, j'aurais pu faire mieux, a lâché l’international néerlandais face aux médias. Il m'a donné des responsabilités, de la confiance, et l'envie de me battre pour lui. Avant, cela manquait de confiance et de communication. » Un tacle évidemment destiné à Bruno Genesio et pourtant…

Ça ne passait pas entre Depay et Genesio

« Ce n'est pas contre Bruno, a tempéré Memphis Depay. C'est un bon entraîneur, il comprend le foot et on a vécu de bons moments, mais on n'était pas tout le temps sur la même ligne. Aujourd'hui, je suis plus important pour l'équipe, et mes statistiques sont meilleures. Mais si on avait commencé plus tôt comme ça, mes statistiques auraient été meilleures... » Pour rappel, l’ancien joueur de Manchester United n’était pas encore un titulaire indiscutable sous Bruno Genesio qui lui reprochait un manque d’implication, notamment dans le repli défensif.