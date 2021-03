OL : Depay dit adieu à Lyon... et au Barça

Dans : OL.

Memphis Depay se plait à l'OL, mais il ne sera plus lyonnais la saison prochaine, annonce la presse espagnole, qui ne le voit pas non plus au Barça.

Elément clé de la saison de l’OL, Memphis Depay arrive à la fin de son contrat au mois de juin. Jean-Michel Aulas a encore tout récemment confié qu’il rêvait de voir son buteur prolonger son contrat, et que l’offre effectuée au moment où il s’était gravement blessé au genou, est toujours valable. Mais aucune négociation n’est en cours, et si tout le monde se concentre légitimement sur la lutte pour le titre de champion de France, il parait peu probable de voir Memphis Depay porter toujours le maillot de l’OL la saison prochaine. C’est même totalement impossible selon Don Balon, qui se fait l’écho de plusieurs informations au sujet de l’ancien de Manchester United.

Il n'en peut plus de la Ligue 1

Tout d’abord avec son départ, qui est devenu inévitable tant Memphis Depay rêve d’un club, mais surtout d’un championnat, plus valorisé que la Ligue 1. Malgré la belle saison et la lutte très ouverte pour le titre, le Néerlandais veut à nouveau se tester dans une ligue plus prestigieuse, après son passage raté en Premier League du côté de MU. A 27 ans, ce désir peut se comprendre, surtout que le FC Barcelone le courtise assidûment depuis plus d’un an. Mais le média espagnol apporte au passage une deuxième information de taille, qui va vite faire redescendre Memphis Depay sur terre. En effet, si l’avenir de Ronald Koeman est encore incertain, son nouveau président Joan Laporta lui a déjà signifié qu’il n’aurait pas la main sur le marché des transferts, et qu’il pouvait oublier la venue de son compatriote.

Memphis Depay est considéré par les recruteurs barcelonais comme un « faux 9 », ce qui ferait un joueur de ce profil de trop au coeur d’un effectif déjà bien garni en attaque. Le départ de Luis Suarez a beaucoup fait parler depuis l’été dernier, et le Barça entend désormais faire venir une véritable pointe, un pur finisseur. Un joueur du profil de Kun Agüero, voire Erling Haaland. Malgré son statut de joueur libre, Memphis Depay n’entre définitivement pas dans les priorités du Barça.