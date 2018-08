OL : Genesio dévoile pourquoi l'OL fera mieux que la saison passée

Dans : OL, Ligue 1.

Après une deuxième moitié de saison très aboutie, malgré quelques frayeurs, l'Olympique Lyonnais a obtenu une place sur le podium et le ticket qualificatif pour la Ligue des champions qui allait avec. Mais avant la reprise du championnat, ce sera dimanche contre Amiens au Groupama Stadium, Bruno Genesio est persuadé que cette cuvée 2018-2019 de l'OL sera supérieure à sa devancière.

Et le coach de l'Olympique Lyonnais de dire pourquoi. « Si l’on a bien évolué sur nos points faibles, on peut penser que l’on sera plus fort cette saison. D’une part parce que nous n’avons que deux nouveaux joueurs pour l’instant, alors que nous avions renouvelé l’effectif à 70 % l’an dernier, et parce que nos jeunes ont une trentaine de matches de haut niveau en plus. Dans les méthodes d’entraînement et de vie, tous ont progressé », a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse et cela même avant la venue du fameux défenseur central très attendu du côté de l'Olympique Lyonnais. L'entraîneur de l'OL a confiance, reste quand même à voir si cela se confirmera sur le terrain.