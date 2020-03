OL : Genesio c'est 8ME par an et un salaire du top 20 mondial !

Dans : OL.

Bruno Genesio a fait une excellente affaire financière en quittant Lyon pour un club chinois. Le coach français est désormais l'un des mieux payés au monde. Merci l'OL.

Largement moqué sur les réseaux sociaux, Bruno Genesio a tourné la page lyonnaise l’été dernier. Et si certains s’étaient étonnés de voir le coach français rejoindre l’écurie de Pini Zahavi, les faits donnent raison à celui qui avait été surnommé avec ironie Pep Genesio. Car comme le fait remarquer France-Football, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a désormais intégré le Top 20 mondial des techniciens sur le plan salarial avec près de 8ME par an, soit près de six fois plus que ce qu’il gagnait à l’OL. Il est vrai que Bruno Genesio a pris les commandes, avec réussite, du Beijing Guoan, une des plus grosses équipes du Championnat de Chine dont les moyens financiers sont colossaux et qui n'a pas lésiné sur les moyens pour progresser dans la hiérarchie asiatique.

Avec ses 8ME annuels, Bruno Genesio est à peine moins bien rémunéré que Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain (8,5ME) ou même Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United (8,3ME). Il est même le deuxième entraîneur français le mieux payé au monde, le premier étant évidemment Zinedine Zidane qui empoche 23ME par saison au Real Madrid. Revenu à Lyon avant l'épidémie de coronavirus, Bruno Genesio a assisté en début de mois à plusieurs matchs de l'OL, il n'est toutefois pas certain que la nostalgie l'ait habité à cette occasion...