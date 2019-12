OL ; Gedson Fernandes fait réfléchir Lyon au mercato

Dans : OL.

En quête de renforts lors du mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais pourrait négocier avec Benfica le prêt de Gedson Fernandes, jeune milieu de terrain offensif.

Entre les graves blessures de plusieurs cadres, et des résultats mitigés en Ligue 1, le mercato d’hiver de l’Olympique Lyonnais sera forcément actif. Jean-Michel Aulas l’a lui-même reconnu, il est prêt à faire des efforts financiers pour permettre à l’OL de ne pas connaître un gros trou d’air. Et à moins de deux jours de l’ouverture du marché des transferts, le club rhodanien travaille déjà dur pour finaliser le plus rapidement possible la venue de joueurs susceptibles d’apporter un vrai plus à l’effectif de Rudi Garcia. Si on se focalise beaucoup sur l’attaquant susceptible de remplacer Memphis Depay, out jusqu’à la fin de la saison, c’est un milieu offensif qui fait l’actualité ce lundi.

15ME ou 40ME, la valeur bouge pour Gedson Fernandes

Selon RMC, la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais aurait un regard très attentif sur Gedson Fernandes, milieu de terrain âgé de 20 ans qui est sous contrat jusqu’en 2023 avec Benfica. Plus vraiment titulaire du côté de Lisbonne, Gedson Fernandes, qui est également sur les tablettes d’autres gros clubs européens, pourrait faire l’objet d’une demande de prêt avec option d’achat. Seul souci, l’option serait de 40ME alors que selon Transfermarkt, le milieu international portugais vaut 15ME. De quoi faire réfléchir Jean-Michel Aulas, actuellement en vacances et qui devra donner son avis sur la faisabilité financière ou pas de cette offre pour Gedson Fernandes.