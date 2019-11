OL : Feu vert pour le mercato, Aulas sort le chéquier !

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais a fait savoir qu'il était prêt à investir lors du marché hivernal des transferts si Juninho estimait que cela était nécessaire.

Même si l’Olympique Lyonnais ne connaît pas encore son avenir européen, lequel changera pourtant la donne sur le plan financier, Jean-Michel Aulas a tenu à faire savoir qu’il était prêt à faire un nouvel effort lors du marché hivernal des transferts. Interrogé sur la possibilité ou pas pour Rudi Garcia de renforcer son effectif en janvier prochain, le patron de l’OL a rappelé que les comptes de Lyon étaient bons, et que tout était envisageable.

« Ça fait quatre ans qu'on dégage de l'ordre de 70ME d'EBITDA, c'est-à-dire le résultat plus les amortissements. On a probablement la meilleure santé financière du championnat de France. On n’a peut-être pas fait toujours ce qu'il fallait, mais cette année on a dépensé un peu plus de 100ME (...) S'il faut réinvestir, si Juninho et le conseil d'administration de l'OL estiment que c'est nécessaire pour franchir un cap, pourquoi pas », a fait savoir, sur RMC, Jean-Michel Aulas, qui confie les clés du mercato à Juninho et pas à Rudi Garcia, histoire de rappeler que le directeur sportif brésilien était le vrai homme fort à l’Olympique Lyonnais. Reste désormais à savoir que profil l'OL peut éventuellement rechercher lors du mercato d'hiver, lequel est plus un marché d'ajustement que de vrais changements.