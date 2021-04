OL : Garcia voit un défaut inattendu chez Slimani

Dans : OL.

En l’absence de Tino Kadewere toujours en convalescence, Rudi Garcia devrait offrir une nouvelle titularisation à l’attaquant Islam Slimani. Et ce même si l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais reproche à sa recrue hivernale un excès d’altruisme.

Longtemps cantonné au banc des remplaçants après son arrivée cet hiver, Islam Slimani a enfin l’opportunité d’enchaîner les rencontres. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais profite en partie de l’absence de Tino Kadewere pour se montrer à la pointe du nouveau schéma en 4-2-3-1. C’est aussi l’occasion pour lui de prouver sa détermination et son sens du sacrifice pour le collectif. On le sait, l’international algérien ne ménage pas ses efforts dans le repli défensif. Et n’hésite jamais à servir un coéquipier, et ce même si ce dernier n’est pas forcément mieux placé que lui. C’est d’ailleurs le reproche que lui fait Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL qui a plus l’habitude de critiquer l'égoïsme de ses attaquants.

Slimani doit « finir quand il doit le faire »

« Il mérite de marquer un but, a confié le coach des Gones en conférence de presse. Je lui ai dit que c’était pour bientôt. C’est toujours important de défendre à 11. C’est toujours la consigne, peu importe l’attaquant. Tout le monde doit travailler et Islam le fait naturellement. Son jeu de tête est aussi intéressant. Il apporte des choses différentes. On a plus de solutions sur les centres. Sa capacité à être collectif est intéressante. A lui de faire les bons choix et de finir quand il doit le faire. Il aime faire briller les autres. C’est un garçon très bon dans le jeu combiné offensif. Des fois, il décroche trop. Il doit aussi prendre les espaces pour être capable d’étirer le bloc adverse. Memphis (Depay) et Slimani sont très complémentaires. » Une association que l’on devrait retrouver sur le terrain du FC Nantes dimanche soir.