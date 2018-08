OM : Rudi Garcia n'a toujours pas digéré de finir derrière l'OL

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Rudi Garcia a la rancune tenace et le coach de l'OM n'a pas traîné pour le faire savoir. Evoquant la mise en place cette saison en Ligue 1 de l'assistance vidéo aux arbitres, Rudi Garcia a rappelé que, selon lui, avec la VAR l'Olympique de Marseille aurait fini troisième de Ligue 1 devant l'Olympique Lyonnais la saison passée. Et Rudi Garcia d'expliquer pourquoi l'OM méritait sa place en Ligue des champions plus que l'OL.

« Cela ne va pas régler la totalité des problèmes, mais une partie des soucis. S'il y avait eu le VAR l'année dernière, on serait en Ligue des Champions. M. Buquet qui va nous arbitrer vendredi contre Toulouse, c'était lui qui avait arbitré OM-Lyon la saison passée au Vélodrome. Et quand Mitroglou filait au but... », a rappelé le technicien marseillais, qui s'était régulièrement plaint la saison passée de l'arbitrage à l'encontre de l'Olympique de Marseille. Et Jacques-Henri Eyraud avait lui aussi contesté certaines décisions arbitrales, le président de l'OM estimant par exemple que Lyon avait profité de penalties généreux.