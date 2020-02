OL : Garcia et le vestiaire de Lyon, les langues se délient

Dans : OL.

En signant à l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia savait que tout n'allait pas être facile pour lui. Même si ses joueurs sont plutôt satisfaits, le coach lyonnais traîne une réputation venue de son passage à l'OM

Jean-Michel Aulas n’a pas fait le choix le plus simple en recrutant Rudi Garcia pour remplacer Sylvinho, après le bref passage du technicien brésilien sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Déjà en opposition avec une partie des supporters de l’OL concernant Bruno Genesio, le président du club rhodanien s’est remis pas mal de monde à dos en allant chercher celui qui était encore entraîneur de l’Olympique de Marseille quelques mois auparavant. Ajoutez à cela une campagne médiatique anti-Garcia, et quelques déclarations revanchardes de joueurs de l’OM, et vous obtenez un cocktail détonnant capable de faire souffrir Lyon.

Alors, au moment où l’Olympique Lyonnais pique à nouveau du nez en Ligue 1 et pointe à 16 longueurs de Marseille, certains se demandent si du côté des joueurs de l’OL on ne commence pas à se demander si tout ce qui se dit sur Rudi Garcia n’est pas vrai. Dans Le Parisien, une source proche du vestiaire lyonnais est plus prudente. « Il n’y a pas de méfiance des joueurs vis-à-vis de lui. La première impression a été plutôt bonne pour la majorité des joueurs. Mais certains sont sur leurs gardes, attendent de voir comment ça évolue. Ils ont entendu ce qui se dit sur lui », explique cet insider. Il est vrai que si l'Olympique Lyonnais remporte un trophée cette saison, quel qu'il soit, Rudi Garcia fera taire quelques critiques. Mais s'il échoue sur la totalité des tableaux, alors son cas reviendra en haut de la pile sur le bureau de Jean-Michel Aulas, lequel n'a fait signer le technicien français que jusqu'en juin 2021. Et cela même si JMA a encore crié au Garcia-Bashing ce mercredi en conférence de presse.