OL : Garcia dégoûté, il voulait jouer le Real pour une raison précise

Dans : OL.

Après avoir sorti la Juventus Turin, l’Olympique Lyonnais a validé son billet pour le Final 8, et se dit fort logiquement que tout est permis.

Et ce même si c’est Manchester City qui se présente face à lui, et que les Citizens ont sorti deux très gros matchs pour s’imposer à chaque fois 2-1 face au Real Madrid. Un petit regret pour Rudi Garcia, qui a confié qu’il aurait préféré défier le club espagnol, même si le coach de l’OL s’est gardé de justifier cela par des raisons sportives.

« Le Real, ça aurait été bien pour revoir Eden Hazard, on se l’était dit. J’aurais aimé qu’il y soit. On fera tout pour réussir l’exploit. On ne doit pas se fixer de limites et ne pas tirer de plans sur la comète. On doit tout donner sur ce quarts, et penser qu’on peut le faire », a souligné un Rudi Garcia persuadé qu’un groupe est né à l’occasion de ce match décisif où le dernier but a été défendu avec les tripes. « J’entendais le banc, on a sauté avec eux, tacle avec eux, on a tenu le ballon avec eux. Tout le monde a poussé. On peut être une grande équipe, compétitive au plus haut niveau et on vient de rejoindre les huit meilleures équipes d’Europe », a souligné l’entraîner lyonnais, qui ne veut pas voir ce parcours s’arrêter là. Manchester City est prévenu. Et malgré les résultats de la saison passée favorables à Lyon, nul doute que du côté de City, on ne doit pas être trop déçu de ne pas affronter la Juventus la semaine prochaine.