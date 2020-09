OL : Garcia, Cheyrou et Juninho, c’est le clash à Lyon !

Dans : OL.

Battu par Montpellier en milieu de semaine, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul face à Nîmes à domicile vendredi soir (0-0).

La situation des Gones n’est pas encore alarmante, mais Anthony Lopes a tenu à pousser un premier coup de gueule après le match nul face aux Crocos, vendredi soir. L’international portugais a notamment fait savoir qu’il était « inadmissible » qu’un club tel que l’OL ne compte que cinq points après les quatre premières journées de Ligue 1. Ce début de saison poussif n’est pas sans conséquences en interne, où des premiers remous sont visibles, selon les informations de Radio Scoop. Le média dévoile notamment que les relations sont particulièrement tendues entre Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement, et Juninho, directeur sportif, depuis quelques jours.

Le média ne dévoile pas quels sont les points d’achoppement des deux hommes. Mais il est également indiqué que les relations ne sont pas non plus au beau fixe entre Juninho… et Rudi Garcia. « Ce dernier avait également eu un accrochage avec l'entraîneur de l'équipe réserve, Gueïda Fofana, lors de la dernière trêve internationale, au sujet de la mise à disposition de certains jeunes joueurs » précise le média, pour qui la situation est donc extrêmement tendue à l’Olympique Lyonnais, où Jean-Michel Aulas serait bien inspiré de taper du poing sur la table afin que tout ce beau monde travaille de nouveau en harmonie pour le bien de l’OL. Car pendant que Rudi Garcia, Bruno Cheyrou et Juninho s’écharpent, le mercato n’avance pas et le demi-finaliste de la Ligue des Champions n’a toujours pas enregistré le moindre renfort. Inquiétant, quand on sait que Bertrand Traoré, Martin Terrier, Amine Gouiri, Rafael, Kenny Tete ou encore Fernando Marçal ont fait leurs valises…