OL : Garcia baratine, Lyon est favori pour le titre

Interrogé sur la course au titre en conférence de presse au début de la semaine, Rudi Garcia a estimé que Lille était le grand favori pour décrocher le graal.

Aux yeux de l’entraîneur de l’OL, il est logique de faire du LOSC le grand favori pour le titre de champion de France dans la mesure où les Dogues sont actuellement en tête du championnat. Invité à réagir aux propos de son homologue lyonnais, Christophe Galtier a rapidement retiré de son front l’étiquette du challenger n°1 du Paris Saint-Germain. L’entraîneur lillois s’est par ailleurs empressé de renvoyer la balle à Rudi Garcia en rappelant que l’Olympique Lyonnais avait un effectif plus conséquent que celui du LOSC… et ne disputait pas de coupe d’Europe, au contraire des Nordistes.

« J’ai écouté sa conférence, Rudi, c’est un malin. Il a dit une vérité, le classement fait que nous sommes premiers. Mais Lyon a l’effectif et le calendrier le plus favorable pour aller titiller Paris. Nous ne sommes pas favoris. Quatre équipes peuvent se battre pour les places européennes actuellement, et d’autres peuvent aussi revenir après avoir rattrapé les matchs en retard. Peut-être que les joueurs apprécient la place de leader, moi je n’ai pas le temps. Dix minutes après le coup de sifflet final, on se projette sur le match qui suit. Je ne me vais pas m’endormir sur le classement. Si on veut se mêler à la bagarre jusqu’au bout, on doit être encore plus exigeant. Nous ne devrons pas reproduire contre Bordeaux les erreurs commises face à Dijon, sinon on sera en danger » a analysé le natif de Marseille, faisant donc de Lyon le principal rival du Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France.