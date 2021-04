OL : Galtier, De Zerbi, Julien Stéphan va tous les coiffer

Dans : OL.

A moins d’un tremblement de terre, Rudi Garcia ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine.

Durant près de deux ans, l’entraîneur de l’OL a fait du bon travail avec une demi-finale de la Ligue des Champions et une saison 2020-2021 honorable où tout est encore possible. Mais visiblement, l’aventure s’arrêtera là pour Rudi Garcia, dont le contrat prend fin en juin et ne sera pas prolongé par Jean-Michel Aulas et Juninho. Les deux hommes s’activent d’ores et déjà pour trouver un successeur à Rudi Garcia. Les noms de Roberto De Zerbi ou encore de Christophe Galtier ont filtré mais ces deux pistes s’avèrent être compliquées. L’entraîneur italien de Sassuolo est en partance pour l’Ukraine tandis que le coach du LOSC, en tête de la Ligue 1, est la priorité absolue de Nice, dont le propriétaire Jim Ratcliffe est prêt à doubler le salaire du natif de Marseille.

Plus accessible que Galtier et De Zerbi

Des solutions de repli sont logiquement envisagées par l’Olympique Lyonnais. De passage dans l’After Foot sur RMC, le journaliste Simone Rovera a dévoilé que Julien Stéphan était dans la short-list de l’OL dans l’optique de la saison prochaine. A en croire l’ex-insider de la chaîne Téléfoot, l’ancien coach du Stade Rennais est une « piste sérieuse » de l’Olympique Lyonnais dans sa course à la succession de Rudi Garcia. Libre de tout contrat après avoir démissionné du Stade Rennais, le technicien français n’a pas retrouvé de job et pour l’instant, son nom a filtré dans peu de clubs. Reste maintenant à savoir si l’OL activera la seconde et fera de Julien Stéphan sa priorité, où si l’ancien entraîneur des Bretons n’est qu’une piste parmi tant d’autres pour Lyon. Ces dernières semaines, les Gones avaient également été associés à Lucien Favre, viré par le Borussia Dortmund en cours de saison.