OL : Galtier à Lyon, Aulas n’a pas décroché son téléphone

Dans : OL.

Ces dernières semaines, les rumeurs se sont multipliées au sujet d’une possible arrivée de Christophe Galtier sur le banc de l’Olympique Lyonnais.

L’entraîneur de Lille plaît beaucoup à Jean-Michel Aulas, qui voit en lui le potentiel successeur de Rudi Garcia, dont le contrat expire à la fin de la saison. Pour l’heure, aucun contact n’a cependant été établi entre l’OL et Christophe Galtier, selon les propos tenus par Jean-Michel Aulas en conférence de presse la semaine dernière. Interrogé par RMC, le président lillois Olivier Létang a livré sa version des faits. Et selon l’ancien homme fort de Rennes, il n’y a effectivement pas de négociations en cours entre Christophe Galtier et Jean-Michel Aulas. Le président du LOSC a par ailleurs confirmé son intention de garder son entraîneur au-delà de la saison en cours chez les Dogues.

Létang clarifie la situation de Galtier

« Je me suis positionné dès que je suis arrivé. C’est un très grand professionnel, et d’un point de vue humain, nous avons une relation qui est très proche. On n’a pas besoin de prendre rendez-vous avec Christophe puisqu’on se voit plusieurs fois par jour. Je suis très content de l’avoir avec moi et je souhaite qu’il continue l’aventure. Je souhaite que Christophe reste et que nous discutions de la prolongation de son contrat. L’objectif, c’est de poursuivre la collaboration avec Christophe. Il n’y a aucun doute là-dessus. Aujourd’hui, Jean-Michel Aulas n’a pas appelé. Il n’y aucune discussion, Christophe l’a dit aussi. Les choses sont assez claires » a livré le président de Lille, pleinement convaincu que Christophe Galtier est l’entraîneur parfait pour le futur du LOSC. Reste maintenant à voir si l’ancien manager de l’AS Saint-Etienne pourrait se laisser tenter par une aventure à l’Olympique Lyonnais en cas de proposition de Jean-Michel Aulas et de Juninho dans les semaines à venir. Tout se décantera après la fin du championnat, lorsque le très probable départ de Rudi Garcia sera officiel…