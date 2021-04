OL : Galtier dément fermement négocier avec Lyon

Dans : OL.

La rumeur a fait cette semaine de Christophe Galtier le favori pour succéder à Rudi Garcia sur le banc de l'Olympique Lyonnais. L'actuel coach de Lille a fermement démenti tout cela.

Tandis que Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia se renvoient très cordialement la balle concernant l’avenir de l’entraîneur de l’OL, qui arrive en fin de contrat, le nom de Christophe Galtier est sorti ces derniers jours pour devenir coach de Lyon la saison prochaine. Alors que Lyon et Lille sont dans la bataille pour le titre de champion de France, et à la veille d’un très attendu PSG-LOSC, l’actuel entraîneur du club nordiste a répondu à cette rumeur qui l’envoie sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Et fidèle à ses habitudes, Christophe Galtier n’a pas fait dans la langue de bois.

« Concernant tout ce qui est dit. Je n'ai pas parlé avec monsieur Aulas, Monsieur Aulas n’a pas parlé avec moi. Je n'ai pas parlé avec Juninho, et Juninho n’a pas parlé avec moi. Ils n'ont pas parlé avec moi, ni avec mon environnement, que les choses soient très claires. Mes rapports avec Monsieur Aulas sont des rapports très amicaux, mais c’est mal connaître et mal me connaître, que de faire croire qu’on peut échanger actuellement sur l’avenir des uns et des autres. Ma priorité ira au LOSC dans les discussions que je vais avoir rapidement. Je veux confirmer, mais vraiment confirmer, qu'il n'y a pas eu d'échange entre Monsieur Aulas, Juninho, et mon environnement professionnel ou moi-même. Aucun, aucun, aucun », a expliqué Christophe Galtier, qui veut calmer immédiatement les rumeurs sur son avenir…et sur celui de Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais.