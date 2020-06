OL : Gabriel Paulista trop cher ? Lyon a deux plans B !

Dans : OL.

Activement à la recherche d’un défenseur central au mercato, l’OL a notamment exploré les pistes Diego Godin et Mamadou Sakho.

L’international uruguayen semble hors de portée pour les finances de l’Olympique Lyonnais, tandis que la piste menant à l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain ne fait pas l’unanimité en interne. Ces dernières heures, un dossier espagnol avait donc été creusé par Juninho, celui menant à Gabriel Paulista, le Brésilien du FC Valence. Sous contrat avec l’actuel 8e de Liga jusqu’en juin 2022, le défenseur de 29 ans plaît énormément au directeur sportif des Gones. Une information confirmée ce mardi par le média espagnol La Razon, qui indique toutefois que l’OL a deux plans B en Espagne, au cas où cette piste ne puisse pas aboutir pour des raisons financières.

La première mène à un certain Mohammed Salisu, très lié au Stade Rennais de Florian Maurice depuis le début du mercato estival. Le défenseur du Real Valladolid est apprécié par le board breton, mais a également entre les mains une proposition concrète de Southampton, qui a retardé sa signature du côté du Roazhon Park. Visiblement, l’OL a également un œil sur la situation du défenseur de 21 ans, même si pour l’heure, Jean-Michel Aulas n’a pas entrepris la moindre démarche dans ce dossier. Par ailleurs, le média espagnol relaie également un intérêt de Lyon pour Aïssa Mandi, défenseur du Bétis Séville passé par le Stade de Reims en Ligue 1. Polyvalent car capable de jouer dans l’axe et sur le côté droit, l’international algérien a déjà été associé à l’OL par le passé. Deux plans B qui ont de l’allure pour Lyon, et qui prouvent que l’intention de Juninho, de Jean-Michel Aulas et de Bruno Cheyrou est clairement de recruter un titulaire en puissance à ce poste de défenseur central afin de former une paire complémentaire et efficace avec Jason Denayer.