OL : Gabriel Paulista pour 20 ME, le coup de coeur de Juninho

Le profil du solide défenseur de Valence Gabriel Paulista plait énormément à Juninho, qui va toutefois être lui aussi costaud pour rafler la mise.

L’Olympique Lyonnais continue de travailler à fond sur son premier objectif de recrutement. Il s’agit pour le moment du principal dossier sur les bureaux des recruteurs rhodaniens, qui cherchent la perle rare. L’OL tente de trouver un défenseur central solide et d’expérience, capable d’évoluer aux deux postes de la charnière et avec un tempérament de leader. Voilà pourquoi les noms de Mamadou Sakho ou Diego Godin sont sortis récemment, même si ces pistes paraissent compliquées sur le plan financier. Mais Juninho ne manque pas d’idées, et le Brésilien travaille actuellement sur la venue d’un de ses compatriotes, révèle Foot Mercato.

Il s’agit de Gabriel Paulista, défenseur central plutôt rugueux et au tempérament de feu, qui évolue avec Valence, où il fait partie des meubles à 29 ans. Un rebond solide après un passage à Arsenal où il n’avait pas réussi à stabiliser une défense des Gunners toujours à la peine. En 2017, il était arrivé de Londres pour 11 ME, soit bien loin des 25 ME déboursés pour le faire venir par les Gunners. Même s’il s’est refait la cerise en Espagne, Gabriel Paulista ne sera donc pas hors de prix, même la situation pourrait compliquer son arrivée. En effet, Valence risque de perdre deux centraux cet été, avec Garay et Diakhaby, et rêve surtout de prolonger le contrat du Brésilien, qui se termine dans deux ans. De quoi provoquer la gourmandise du club Ché, qui n’envisage un transfert qu’à partir de 20 ME. La balle est donc dans le camp lyonnais, si Juninho veut se lancer dans cette opération qui aurait pour mérite d’amener un défenseur central d’expérience à Lyon.