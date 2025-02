OL ‍: Fonseca remplace Sage, le constat impitoyable de Matic

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Avec l’arrivée de Paulo Fonseca à la tête de l’effectif de l’Olympique Lyonnais, Nemanja Matic a pu retrouver Paulo Ferreira, son ancien partenaire à Chelsea, désormais adjoint du nouveau technicien des Gones. Un sacré coup de vieux pour le Serbe.

Au moment du départ de Pierre Sage, de nombreuses rumeurs disaient que Nemanja Matic était dépité par la nouvelle et qu’il reconsidérait totalement son avenir au sein de l’Olympique Lyonnais. Il n’aura pas fallu très longtemps pour que l’intéressé démonte ces allégations. Dans un entretien accordé au Progrès, le milieu de terrain serbe, plaque tournante de l’effectif lyonnais, affirme que le départ de son ancien technicien n’a pas changé sa volonté de réussir à Lyon. Désormais sous les ordres de Paulo Fonseca, il se réjouit de retrouver un ami et ancien partenaire à Chelsea, Paulo Ferreira, lequel officie aujourd'hui en tant qu’adjoint chez les Gones. Même si cela lui rappelle de manière impitoyable qu'il n'est pas tout jeune.

« Paulo Ferreira ? Je sais, je suis vieux »

EL : L’OL, ça sera l’Ajax ou Bucarest https://t.co/tidw66FYPv — Foot01.com (@Foot01_com) February 20, 2025

Avant la réception importante du Paris Saint-Germain en Ligue 1, Nemanja Matic a pris le temps de se livrer aux journalistes du Progrès. L’occasion pour lui de parler de la transition entre Pierre Sage et Paulo Fonseca. « Les rumeurs disaient que je voulais partir de Lyon après Pierre Sage ? Franchement, je ne lis pas trop ce qui se dit sur moi sur les réseaux sociaux et dans les journaux. C’est ma règle depuis le début de ma carrière, pour ne pas être influencé dans mon travail. Mais cela m’est quand même revenu aux oreilles, que je voulais m’en aller. Comme vous le voyez, je suis toujours là et toujours motivé à faire de mon mieux pour aider mon équipe », lance d’abord l’ancien international serbe.

« Le nouveau staff ? Chaque coach, chaque staff a ses idées et est différent. Je ne suis qu’un joueur du collectif, qui travaille du mieux possible et suit les idées et consignes de jeu. On est des pros, on doit faire de notre mieux. C’est vrai que j’ai joué avec Paulo Ferreira. Je sais, je suis vieux. C’était à la fois un superbe joueur et un grand monsieur, toujours pro et positif quand on était à Chelsea. Nos familles se connaissent bien. C’est toujours spécial et plaisant de parler avec lui aujourd’hui », conclut-il sur le sujet. Il ne fait aucun doute que Matic se réjouit de pouvoir faire son métier dans de telles circonstances. Reste à savoir si cela aura un impact significatif sur les performances du club. En ligne de mire, une victoire face au PSG.